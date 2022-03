Lorin Parys verlaat politiek: geloofwaardige liberaal met strafste CV, maar zijn top was bereikt bij N-VA

Ik leerde Lorin Parys kennen als woordvoerder van Vlaams VLD-minister Patricia Ceyssens die bevoegd was voor Economie en Buitenlandse Handel. Hij was woordvoerder in 2003 en 2004. In gesprekken kwam hij over als briljant én bedachtzaam. Hij was de woordvoerder met het strafste CV die ik ooit leerde kennen.



Hij had rechten gestudeerd, maar niet alleen aan Belgische universiteiten, maar ook in de Stellenbosch-universiteit in Zuid-Afrika en de New York University of Law. In New York was hij zelfs enkele jaren advocaat. Hij had er bij Vlerick bovendien nog een Master of Business Administration bovenop gedaan. Hij is dus niet lang woordvoerder gebleven. Hij werd meteen algemeen directeur van Flanders District of Creativity, een overheidsdienst die creatieve ondernemers ondersteunt.