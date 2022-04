Defensie houdt militaire oefening in Hageland: "Als de leerlingen het goed doen, zie je ze niet"

Deze week gaan de militairen in opleiding trainen op hoe ze moeten navigeren op het terrein, operaties moeten plannen en verkenningstechnieken uitvoeren. Al zou je daar als buitenstaander niet veel van mogen zien. "As de leerlingen goed werken, gaat de burger daar niets van merken. In dit type van opdracht moeten ze zo onzichtbaar mogelijk hun werk uitvoeren. Eventueel zullen kleine concentraties van drie voertuigen waargenomen kunnen worden. Dat gaat dan over lichte, kaki vrachtwagens. Dat kan voor een buitenstaander een beetje eigenaardig overkomen, maar dat hoort bij de oefening. En hier en daar is het niet uitgesloten dat de leerlingen uit hun voertuig komen om met hun verrekijker achter de bocht te kijken of over de berg."

Tot slot wil luitenant-kolonel Demeersman iedereen op het hart drukken, dat de operatie ongevaarlijk is. "Tijdens deze oefening gebruiken we geen oefenmunitie, dus er zijn absoluut geen risico's aan verbonden. Ik begrijp met alles wat er op dit ogenblik in Oekraïne speelt, dat mensen ongerust kunnen zijn. Daarom dat we deze boodschap zoveel mogelijk willen verspreiden".