Drie verdachten aangehouden voor dubbele moordpoging in Brusselse speeltuin

In de nacht van 1 op 2 februari openden enkele onbekenden het vuur op twee jongemannen die zich in de speeltuin bevonden van een gebouwencomplex aan de Papenvest in Brussel. De slachtoffers werden zwaargewond en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefden de dubbele moordpoging.

Politie en gerecht verspreidden kort na de feiten een opsporingsbericht om de daders te kunnen identificeren. Die waren na de schietpartij op de vlucht geslagen met een scooter, die even verderop geparkeerd stond. Twee weken geleden konden drie verdachten worden opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend.



"Het klopt dat er op 11 maart drie verdachten zijn opgepakt”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket. “Ze werden na verhoor door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens poging tot moord en bezit en dracht van vergunningsplichtige wapens zonder hiervoor een vergunning te hebben."