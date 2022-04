Eerste elektrische trein rijdt op goederenspoorlijn Genk Goederen-Bilzen: "Belangrijk voor het goederenverkeer"

“We zitten hier in een logistieke draaischijf en ook de haven van Genk is belangrijk in de overslag van goederen” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Goederen die geëxporteerd worden over het water, en nu straks ook via deze elektrische goederenspoorlijn. Heel belangrijk om goederen te kunnen transporteren van de haven van Antwerpen naar de rest van Limburg, maar ook richting Duitsland.”