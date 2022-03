Eerste kampeerders staan al klaar voor Ronde van Vlaanderen: “De goede plaatsjes zijn vlug weg”

Jos is niet alleen. Ook uit de provincie Antwerpen zijn fans naar de Vlaamse Ardennen afgezakt. Ze zijn niet van plan om zich de komende week te vervelen. “We gaan het parcours verkennen met de fiets. En, natuurlijk gaan we ook terrasjes doen. We hopen een glimp op te vangen van de renners die hier in de loop van week zullen komen verkennen.”