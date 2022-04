Fietsendief hervalt maand na veroordeling en krijgt 20 maanden extra celstraf

Het was niet de eerste keer dat hij herviel in zijn criminele activiteiten. Nadat hij vorig jaar werd gearresteerd voor fietsdiefstallen die hij in maart en april pleegde, werd hij een half jaar later ook opnieuw betrapt.

"Deze man is reeds eerder veroordeeld voor fietsdiefstallen, bleef feiten plegen waardoor hij in februari een nieuwe veroordeling opliep. Zijn strafregister bevat al zeven correctionele veroordelingen. Hij snapt het duidelijk niet", zei het parket. De rechter gaf de man 20 maanden extra celstraf en maakte de straf meteen ook effectief.