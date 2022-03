Vilvoordse filmmaker maakt docu over Afrikaanse wielrenner Biniam Girmay: "Overwinning in Gent-Wevelgem is mooi cadeau voor mijn film"

Filmmaker Lieven Corthouts uit Vilvoorde heeft de overwinning van de Afrikaanse renner Biniam Girmay gisteren op de voet gevolgd, net zoals hij de rest van het leven van Girmay op de voet volgt. "Ik was in Rwanda toen Biniam nog maar 16 jaar was. Hij werd toen junior kampioen voor de weg- en de tijdrit op het Afrikaanse Kampioenschap. We hadden een klik en hij heeft me daarna uitgenodigd in Eritrea, waarvan hij afkomstig is, en sindsdien film ik hem."

Corthouts filmt hem al bijna 6 jaar intussen. "De documentaire handelt echt over de persoon Biniam. Het wielrennen is een belangrijk deel van zijn leven, dus dat komt uiteraard aan bod in de film, maar de documentaire handelt ook over andere aspecten uit zijn leven. Zo is hij intussen getrouwd en heeft hij ook een kindje en dat komt ook aan bod. Maar uiteraard was de overwinning van Gent-Wevelgem wel een mooi cadeau voor mijn film."

Beluister hier het hele verhaal van filmmaker Lieven Corthouts: