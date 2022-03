Wat als ervaring als gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen tegenvalt, waar kun je dan terecht?

Heel wat Oekraïense vluchtelingen in ons land hebben zelf privéopvang gevonden. Dat is veelal bij familie of kennissen. Maar soms ook via via en dan komt de Oekraïners zonder tussenkomst van de overheid bij een gastgezin terecht. Die gaan zich pas daarna registreren in Brussel. Bij de start van de opvang is er dus zelfs geen screening op identiteit geweest .

Wie eerst gaat registreren en dan via opvangdienst Fedasil doorgestuurd wordt naar opvang in gemeenten, heeft wél een minimale screening gehad. Maar een zeer grondige screening meteen bij aankomst, is gezien de snel evoluerende situatie in Oekraïne niet evident.