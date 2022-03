Geen discussie meer mogelijk over locatie van strandcabines en strandbars in De Haan dankzij nieuw gps-systeem

Ieder jaar opnieuw is er discussie over de precieze locatie van strandcabines en strandbars. Maar dankzij het nieuwe gps-systeem is daar geen twijfel meer over. De gemeente deelde het strand en de dijk op en gaf ieder stukje bepaalde coördinaten. Op die plekken op het strand komen nu paaltjes en op de dijk nagels. Zo kunnen eigenaars met een gps hun eigen plaatsje terugvinden.

Een broodnodig systeem volgens burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA): "Het is natuurlijk moeilijk om precies te weten op het strand waar je de dingen moet zetten. En soms durft men ook wel wat creatief te zijn. Zo is de ene cabine breder dan de andere. Dus er was ieder jaar wel ergens discussie over. Nu staan de plannen en exacte coördinaten op onze website en kan men perfect zien waar de strandcabines moeten staan. Het is ook een hele onderneming om die te plaatsen, want we hebben meer dan 1.000 strandcabines."