Groot scherm voor bekerfinale in Ghelamco Arena en niet op Sint-Pietersplein in Gent

Op 18 april zullen duizenden KAA Gent supporters die in eigen stad blijven de bekerfinale kunnen volgen op de tribunes van het vertrouwde stadion. “Daar is infrastructuur. Fans zitten er meteen in de juiste sfeer. Het is ook makkelijk om daar bij winst – daar gaan we van uit – de spelersbus op een veilige manier binnen te laten rijden. Dat was niet zo op het Sint-Pietersplein. Er is ook voldoende plaats om de fans die uit Brussel komen te ontvangen.”