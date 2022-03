Huis van Hendrik staat middenin werf: "Gelukkig zijn ze voorzichtig, ik ben blij met de werken"

Ontwikkelaar PSR vindt in Hendrik allesbehalve een dwarsliggende buur. “We hebben net een heel goede verstandhouding”, stelt Hendrik. “Ik heb jarenlang in de bouwsector gewerkt en heb vaak met hen meegedacht. Een paar suggesties werden zelfs weerhouden in de uiteindelijke plannen. Ze accepteerden dat ik hier wilde blijven wonen en hebben er alles aan gedaan om het me zo comfortabel mogelijk te maken. Ze waren bijvoorbeeld heel voorzichtig bij de afbraak. Daar ben ik hen erg dankbaar voor.”

“Ik heb zelfs een stuk van mijn tuin aan hen afgestaan voor de bouw van een ondergrondse parking”, klinkt het. “In ruil zorgen zij ervoor dat mijn zijgevel opgaat in de rest van het geheel. Ik denk dat het uitzonderlijk is dat een projectontwikkelaar en buur zo goed overeen komen, maar ik ben blij dat het zo kan verlopen. Er is heel veel wederzijds respect en begrip. Hopelijk kan dat zo blijven.”