Hoe de oorlog in Oekraïne wereldwijd honger zal veroorzaken

Door de oorlog in Oekraïne is de export van granen daar stilgevallen. Gelukkig is het grootste deel van de vorige oogst (van juni en juli 2021) al verscheept, maar een aanzienlijk deel blijft liggen in de opslagplaatsen: 8 miljoen ton tarwe in Rusland en 6 miljoen ton tarwe in Oekraïne.

Dat komt omdat 95 procent van de export verloopt via de havens in het zuiden van Oekraïne, door de Zwarte Zee naar de rest van de wereld (zie kaart hieronder). Die havens zijn nu vernield of gesloten. Rusland exporteert niet meer als gevolg van de sancties.