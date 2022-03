Sneller naar het eerste leerjaar en vrijstellingen in middelbaar: zo wil minister Weyts hoogbegaafde leerlingen helpen

De minimumleeftijd om te kunnen starten in de lagere school verdwijnt: makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen zullen voor de leeftijd van vijf jaar in het eerste leerjaar kunnen starten. Hoogbegaafde leerlingen in het middelbaar onderwijs zullen vrijstellingen kunnen krijgen voor een of meerdere vakken. "We willen vermijden dat hoogbegaafde leerlingen schoolmoe worden en afhaken", zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).