Idelco uit Zwevezele levert containerwoningen voor nooddorp in Mechelen

In totaal zal Idelco 200 containerwoningen voorzien voor het nooddorp in Mechelen. "Zo'n container is goed geïsoleerd en comfortabel ingericht. Het dak is zelfs dubbel geïsoleerd. De ruimte is ook telkens 6 op 6,5 meter groot en voorzien van verwarming en elektriciteit. Er zullen ook bedden, tafels, stoelen en de nodige aankleding komen, zodat de mensen er zich comfortabel kunnen voelen." Er komt ook een 30-tal containers met sanitair in: 15 worden ingericht met elk 5 toiletten, 15 andere krijgen elk 5 doucheruimtes binnenin.

"Vanaf volgende week gaan we telkens 15 containers brengen naar Mechelen. Op dit moment zijn we nog bezig met de coördinatie op het terrein, want er moet in het nooddorp ook nog een grote tent komen als gemeenschappelijke ruimte om te lunchen of als speeldorp voor de kinderen", besluit Vermeersch van Idelco.