Inschrijvingen voor de "20 kilometer door Brussel" starten nu vrijdag

Met deze editie willen de organisatoren opnieuw aanknopen bij de edities van voor de coronapandemie. In 2020 moest het evenement als gevolg van de coronacrisis afgelast worden. In 2021 werd de datum verschoven van eind mei naar midden september. Er waren toen 20.000 inschrijvingen, maar er kwamen uiteindelijk maar 16.500 lopers opdagen. Maar toen wandelde wel Koningin Mathilde mee. Dit jaar mikken ze dus opnieuw op 40.000 deelnemers. Die kunnen zich vanaf nu vrijdag inschrijven op deze website of op het secretariaat van de 20 kilometer aan de Kapellestraat 17 in Brussel. Deelnemen kost 25 euro.