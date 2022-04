Doneeractie opgestart voor Tristan (7) uit Nieuwpoort voor chemokuur van 82 weken tegen hersentumor

In de lente van 2020 kreeg het gezin van Tom Demeyer-Gombeir en Virginie Bonte uit Nieuwpoort slecht nieuws te horen. Hun oudste zoontje Tristan (7) heeft een hersentumor. "We voelden dat er iets serieus mis was. Hij was misselijk, erg moe en viel constant over zijn eigen voeten. Na drie maanden kregen we dan de diagnose", vertelt mama Virginie. Tristan werd onmiddellijk overgebracht naar het UZ Gent voor een riskante, maar levensnoodzakelijk operatie. "Op dat moment was ik hoogzwanger. Net toen Tristan twaalf uur lang geopereerd werd, beviel ik van onze dochter Imani. Ik was zo bang dat ik op dezelfde dag dat er een kindje bijkwam, ik er ook eentje zou moeten afgeven."

De operatie van Tristan verliep gelukkig goed. Toen hij naar huis mocht, moest hij veel dingen opnieuw leren. Maar in december 2020 kwam er opnieuw slecht nieuws: de tumor was terug. "23 december onderging Tristan opnieuw een operatie en deze keer werd er vlak na de operatie in januari gestart met een chemokuur", zegt Virginie. "De chemokuur tegen de tumor van Tristan duurt maar liefst 82 weken. We zijn er dus al een hele tijd mee bezig en in augustus zit het erop. Maar voor Tristan begint het nu heel zwaar te worden; hij is heel moe. Hij krijgt al twee jaar lang thuis les of via Bednet."