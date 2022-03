"Dit is 1932 in plaats van 2022": Britse pers én bevolking vernietigend voor royals na bezoek aan Caraïben

Prins William en Kate werden niet altijd enthousiast ontvangen en verschillende keren was er protest tegen hun bezoek. "Er waren veel protesten over slavernij. Er werd geëist dat de Britse royals hun excuses moesten aanbieden over hun betrokkenheid bij de slavernijkwestie. De hele discussie over de monarchie en de relevantie van de monarchie in de 21e eeuw domineerde het hele bezoek. Dat is nooit de bedoeling geweest en het heeft ook in het Verenigd Koninkrijk zelf heel wat losgemaakt", zegt Lia Van Beckhoven in "De wereld vandaag".

Het bezoek van Kate en William was bedoeld om de banden met de landen in de Caraïben aan te halen, maar deze tournee heeft het tegenovergestelde gedaan. "Het bezoek van Kate en William aan Belize, Jamaica en de Bahama’s heeft die landen meer verwijderd van het Gemenebest van Naties en van Buckingham Palace."

De roep om de hervorming van de Britse monarchie klinkt luid in de Britse pers. "Voor het eerst ervaar ik dat de Britse bevolking vindt dat dit echt niet meer kan. Een beeld dat symptomatisch daarvoor was, was de foto van William en Kate die staand in een open Land Rover een erewacht inspecteren. William draagt een uniform met veel wit en goud. Een krant kopte, dit is 1932 in plaats van 2022. Het doet echt denken aan de koloniale tijd en dat is niet meer iets waar je nu nog mee aan kan komen."