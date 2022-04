"Prikkelarme" dag op kermis Mol voor mensen met een beperking

De Jaarmarktkermis in Mol was naar jaarlijkse gewoonte maandagmiddag even "prikkelarm" voor mensen met een beperking. "De attracties gaan dan iets minder snel, en iedereen krijgt voldoende tijd om in en uit zo'n attractie te stappen", vertelde schepen voor personen met een beperking Wendy Soeffers (N-VA) bij Radio 2 Antwerpen.