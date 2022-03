Lange zomervakantie vergroot ongelijkheid: "Als je veel op kamp kan gaan, helpt je dat ongelofelijk op school"

Leerkracht Frans Van Overmeire benadrukt dan weer dat september sowieso een opfrissingsmaand is in het onderwijs, waarin de leerstof van het voorbij schooljaar nog eens wordt herhaald. "Ook voor sterke leerlingen is het echt nodig om de boel eens op te frissen. September is een opfrissingsperiode voor iedereen, we moeten er weer inkomen", vertelt ze. "Ik denk dus niet dat het een probleem is dat we acht weken vakantie hebben, want we gebruiken de maand september om dingen te herhalen en langzaamaan te starten."