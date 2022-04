Leerlingen maken kennis met nieuwe havenrondvaart in Antwerpen

Het Havencentrum vindt het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met de haven. “Wat we hier doen is een zaadje planten”, vertelt directeur van het Havencentrum Rudi De Meyer. “Als we het zaadje geplant hebben, dan hopen we dat het begint te groeien en bloeien. Zo hopen we dan ze op latere leeftijd voor een studierichting kiezen in het havengebied. Misschien overwegen ze dan later zelfs om in het havengebied te komen werken.”