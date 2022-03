Liveblog: "Neutraliteit Oekraïne grondig onderzocht", zegt Zelenski aan Russische media, Joe Biden ontkent regimewissel

Een neutrale status voor Oekraïne, een van de speerpunten in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne, "wordt grondig bestudeerd". Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in een interview met Russische journalisten.

Een neutrale status houdt in dat Oekraïne zich niet meer kan aansluiten bij bijvoorbeeld de NAVO. Het is een van de eisen van Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov stelde eerder dat de neutrale status van Oekraïne een serieus onderhandelingspunt is, waarbij het ook gaat over veiligheidsgaranties voor het land. "Wij zijn bereid om dat te accepteren", zei Zelenski. "Maar ik wil niet dat het nog een blaadje papier wordt in de stijl van de akkoorden van Boedapest." Daarmee verwijst hij naar akkoorden die in 1994 werden ondertekend door Rusland en de integriteit en veiligheid van drie sovjet-republieken, waaronder Oekraïne, garandeerde. In ruil moesten zij nucleaire sovjet-wapens opgeven.

"Ik geloof dat we snel een einde kunnen stellen aan de oorlog, en dat het de Russische president en zijn entourage zijn die de zaken doen aanslepen. Maar om een akkoord te sluiten, is het nodig dat hij naar buiten treedt, waar hij ook is, en mij ontmoet", herhaalde Zelenski.

De Oekraïense president sprak anderhalf uur lang via video met Russische journalisten, in het Russisch. De journalisten hoorden bij de oppositiezender Dojd, de nieuwssite Meduza en de krant Kommersant. De Russische mediatoezichthouder Roskomnadsor had vooraf gewaarschuwd om het interview niet vrij te geven. Meduza deed dat toch, via een webpagina die via alternatieve internetverbindingen en vanuit het buitenland nog altijd te bereiken is. Roskomnadsor start een onderzoek naar de betrokken media, de websites van Dojd en Meduza waren al geblokkeerd in Rusland.