Man uit Torhout kan ontsnappen uit brand na waarschuwing van honden

In de Steenstraat in Wijnendale, bij Torhout lag gisteren in de vooravond een man te slapen in zijn woning toen er brand uitbrak. Het waren zijn honden, die hem wakker maakten. Zij roken dat er gevaar was en waarschuwden hun baasje. De man kon op tijd zijn huis verlaten en de brandweer was snel ter plaatse. Maar ze konden niet voorkomen dat de woning volledig is uitgebrand. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bergruimte.

Nadat de man kon ontsnappen liepen de honden weg van de brandende woning. 2 van de 3 werden al snel teruggevonden in de buurt.