Man uit Zonhoven krijgt 5 jaar cel voor dumpen van drugsafval, kompaan krijgt 3 jaar cel

De feiten deden zich voor in 2019 toen de man uit Zonhoven samen met z’n kompaan een oplegger met een lege container stal van een man uit Pelt. De oplegger werd achtergelaten op een parking naast de Ringlaan in Lummen. Daarin vond de politie een dag later tientallen tonnen, jerrycans met chemisch afval en verschillende dichtgeschroefde diepvriezers.