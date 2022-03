Meer dan maand na begin invasie verlaat Paul Jacobs uit Bilzen dan toch Oekraïne

In de begindagen van de oorlog wou Paul Jacobs niet alles achterlaten wat hij in Oekraïne heeft opgebouwd, maar de toestand is intussen wel wat gewijzigd. “Het is te gevaarlijk geworden. Raketten vallen lukraak neer, ook op burgerdoelwitten. Dan kan je niet meer zeker zijn dat je ongedeerd blijft. Ik hoorde in de verte ook de voortdurende bombardementen.” Toch was er van chaos in de stad zelf geen sprake: “De winkelrekken waren overal nog goed gevuld. In de gebieden waar niet gevochten wordt gaat het leven relatief gewoon door.”