Meetingdirecteur Kim Gevaert droomt van WK in Boudewijnstadion nu piste wordt vernieuwd

Die infrastructuur is ook belangrijk om grote toppers aan te trekken, vervolgt Gevaert. "Een atleet wil op een snelle piste lopen, dat speelt een rol in zijn wedstrijdkeuze. De concurentie tussen de verschillende meetings is groot. Iedereen wil op goed materiaal presteren. Met de Memorial zijn we bij de allerbeste van de wereld. Onze ambities zijn groot. Wij willen dat er wereldrecords worden behaald op de Memorial Van Damme. Maar dat gaat alleen met een goeie atletiekpiste en infrastructuur."

De atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion wordt vanaf oktober vernieuwd en moet klaar zijn tegen de lente van 2023. "Net na onze meeting in september ja, maar dat is niet erg. We zullen ervoor zorgen dat de atleten voor de laatste keer in de beste omstandigheden kunnen presteren. En dan is het uitkijken naar de nieuwe editie. En de volgenden, want die zijn dankzij de vernieuwing van de piste echt verzekerd."

De werken zullen 2 miljoen euro kosten.