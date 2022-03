Vlaams Parlementslid en N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys stopt met nationale politiek en is kandidaat-CEO bij Pro League

Wie is Lorin Parys?



Lorin Parys (45) is geboren en getogen in Leuven, waar hij in de gemeenteraad zit. Samen met Theo Francken is hij een belangrijk boegbeeld in de regio Leuven. Hij is samen met zijn echtgenoot pleeg- en adoptieouder van drie kinderen. Pleegzorg is een van de belangrijkste thema's voor Parys. Hij schrijft er in 2014 ook een boek over: "De vergeetput".



Parys heeft rechten gestudeerd in Leuven en Namen, maar ook in Zuid-Afrika en New York. Hij werkt ook een paar jaar als advocaat in de VS. Hij keert in 2003 terug naar België om woordvoerder te worden van toenmalig Vlaams minister van Economie Patricia Ceyssens (Open VLD). Hij wordt ook actief in de vastgoedsector. Zo speelt hij een belangrijke rol in het gecontesteerde winkelcentrum Uplace.



Nadat hij bij de liberalen op een zijspoor was beland, stapt hij in 2013 over naar de N-VA. Een jaar later wordt hij verkozen in het Vlaams Parlement. In 2018 wordt hij ondervoorzitter van de Vlaamse nationalisten. Hij vormt een tandem met Valerie Van Peel.