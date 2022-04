Nieuw fietspad tussen Lier en Duffel: "Het wordt er veilig en comfortabel fietsen"

"Op de Mechelsesteenweg ligt momenteel nog een smal aanliggend fietspad. De parkeerstrook bestaat er uit kasseien. Dat gaan we allemaal opbreken over een afstand van 4 km en dan gaan we daar een comfortabel fietspad van 2.5 meter breed aanleggen, dat in beide richtingen gaat. Dat zal het fietscomfort tussen Lier en Duffel aanzienlijk verhogen", zegt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer.