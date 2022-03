Onvrede aan KU Leuven over aanpak rector van machtsmisbruik: bijna 700 handtekeningen voor brief van misnoegd personeel

De reactie in Gent daarop was helemaal anders dan in Leuven. De Gentse rector Rik Van de Walle sloeg een uitgebreide mea culpa en kondigde ook al de oprichting van een extern meldpunt aan. Zijn Leuvense evenknie Luc Sels hield het op een geschreven reactie.



En dat is dus niet naar de zin van 700 proffen en het andere personeel dat de brief ondertekent. Personeel dat overigens uit alle mogelijke faculteiten komen, gaande van die van bewegingsleer en revalidatie, tot geneeskunde, psychologie, architectuur of letteren. Zij vinden dat de rector de crisis niet goed aanpakt en willen nu actie. Daarover is later vandaag nog overleg tussen rector Sels en de personeelsleden gepland.