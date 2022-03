Ook tienduizenden Russen vluchten weg door oorlog in Oekraïne: "Wij zijn slachtoffer van dictatuur van Poetin"

Poetin probeert de groeiende onrust in Rusland te bedwingen door elke vorm van tegenstand in de kiem te smoren. Een nieuwe mediawet, die hij begin deze maand lanceerde, moet hem daarbij helpen. Voortaan riskeert iedereen die ingaat tegen het Kremlindiscours 15 jaar cel. Dat geldt eens te meer voor elke vorm van kritiek op de “militaire operatie in Oekraïne”, zoals Poetin het conflict zelf noemt.

“Je mag het zelfs geen oorlog noemen, of je wordt opgepakt”, vertelt Raevskiy, een 37-jarige radiopresentator uit Moskou. Hij vluchtte na de inval in Oekraïne samen met zijn vrouw naar Israël. Vóór de oorlog presenteerde Raevskiy elke woensdag een radioshow. “Ik kon vrijuit spreken over Poetin, Navalny of de Russische geschiedenis. Vandaag is dat ondenkbaar”, getuigt hij. Dat liet hem geen andere keuze dan Rusland te verlaten.