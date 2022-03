BEKIJK - Commotie op Oscars: Will Smith verkoopt Chris Rock een mep op het podium en 4 andere opvallende fragmenten 

Na een mop over het haarverlies van zijn vrouw sloeg acteur Will Smith gastpresentator Chris Rock vol in het gezicht voor een verbijsterde zaal. Daarna roept hij twee keer: "Neem nooit nog de naam van mijn vrouw in je verdomde mond!". Jada Pinkett-Smith zou aan alopecia lijden, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.