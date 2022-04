Pad langs militair domein in Kasterlee mag enkel openblijven als er geen inkijk meer is

Het Gaillypad langs het militair domein in Tielen, Kasterlee is erg populair bij fietsers en wandelaars. Maar vanop het pad heb je een inkijk in het militair domein en dat is volgens Defensie een veiligheidsprobleem. Eerst werd er aan gedacht om het pad af te sluiten voor het publiek maar in de plaats daarvan is nu gekozen om er struiken en bomen te planten.