PFOS-commissie stelt eindrapport voor: "Overheid was niet in staat om inwoners te beschermen"

Maar het gaat ook over meer dan dat. “Wat nu op papier staat vind ik een gemiste kans. Een gemiste kans om te benoemen welke concrete politieke verantwoordelijkheden er zijn in dit dossier, want die zijn er wel degelijk", zei Jos Dhaese van PVDA tijdens de laatste zitting van de commissie."Ik denk dat het duidelijk is dat in 2017 de wetenschappelijke kennis die nodig was om in te grijpen, op tafel lag en gekend was. Dat daar niet naar gehandeld is, is duidelijk. Hoe is het mogelijk dat als er onduidelijkheid is over het risico voor de volksgezondheid, dat dit dan niet onmiddellijk wordt uitgezocht?” Het amendement van Groen en PVDA werd uiteindelijk niet goedgekeurd door de commissie.