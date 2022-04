PODCAST: De wraak van de geschiedenis, een eeuw confrontatie tussen Amerika en Rusland

Het rode gevaar. Infiltratie van Sovjet-agenten in de VS. De Koude Oorlog. De rakettencrisis op Cuba. De muur in Berlijn. De instorting van de USSR. Al een eeuw lang is de relatie tussen de VS en Rusland, en daarvoor de Sovjet-Unie, erg gespannen. Voormalig Amerikaans president Ronald Reagan noemde de Sovjet-Unie begin jaren 80 nog het Rijk van het Kwaad, Joe Biden noemt Russisch leider Poetin tijdens de oorlog in Oekraïne een moordenaar, een slager, en een oorlogscrimineel. Amerika en Rusland delen een turbulente geschiedenis vol achterdocht, wantrouwen en vijandschap. In deze podcast neemt VS-correspondent Björn Soenens een diepe duik in de geschiedenis.