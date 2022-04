Politie Aalst pakt aanhoudend jongerengeweld aan met speciale cel: "Enkele jongeren zijn het verschil tussen goed en kwaad kwijt"

Er waren de voorbije maanden verschillende incidenten in Aalst, vaak ook in de buurt in het station. Daar komen ook veel jongeren uit naburige steden en gemeenten. "We hebben nauwe contacten met de andere politiezones in de Denderstreek om het probleem goed in kaart te brengen", zegt D'Haese nog. "Al los je dit niet alleen zo op, we merken dat jongeren gewoon wachten tot de politie niet meer ter plaatse is."