Politie van Brugge onderzoekt 10 meldingen van poging tot inbraak van afgelopen weekend

In de loop van zaterdagmiddag en -avond hebben dieven geprobeerd om in te breken in een tiental huizen in Sint-Andries, een deelgemeente van Brugge. Het lijkt erop dat de daders vooral de buurt van de Robrecht van Vlaanderenlaan viseerden. Maar ook in de Olympialaan en Fort Zevenbergen niet veel verderop is er ingebroken. "Enkele bewoners zeiden dat ze personen, die zich verdacht gedroegen nog in de buurt hadden gezien", zegt Lien Depoorter, woordvoerster van politie Brugge. "Daarom hebben we zaterdagavond de grote middelen ingezet om de daders van de inbraken op te sporen: van verschillende patrouilles en een speurhond tot een politiehelikopter met een infraroodcamera. Maar die zoektocht leverde helaas niks op."

Bij verschillende huizen lukte het de daders niet om in te breken. Maar op de plaatsen, waar ze wel effectief binnen raakten, gingen ze telkens lopen met cash geld en juwelen. Op één plaats zou het zelfs om een aanzienlijke buit gaan. "We kunnen op dit moment nog niet zeggen of het om één of meerdere daders gaat, want het onderzoek van de politie loopt nog", voegt Depoorter er nog aan toe.