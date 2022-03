Prof. Dr. Johan Bellemans schrijft boek over sportblessures: “de beste kenner van je sportlichaam ben je zelf”

Sporters zien vaak door het medische bos de bomen niet meer. Ze zoeken bij problemen en blessures op het internet naar degelijke informatie maar die is niet altijd voorhanden, of er is zoveel informatie dat het moeilijk wordt om de juiste informatie over blessures te kunnen filteren. Precies daarom schreef Bellemans het boek. “Niemand is beter geschikt dan de sporter zelf om zijn eigen lichaam in te schatten. Dokters en kinesisten kunnen helpen, maar in de eerste plaats zijn het sporters zelf die symptomen ervaren en moeten aangeven waar het probleem zit. Maar dat kan je alleen maar goed doen als je zelf de juiste informatie hebt. Goed zelfinzicht is de eerste stap naar gezond sporten en een goede blessurebehandeling.”

‘Sportblessures, Alles wat je moet weten om letsels te voorkomen of te genezen’ is uitgegeven bij Borgerhoff en Lamberigts.