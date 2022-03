Na extra festivalweekend Tomorrowland: ook Pukkelpop organiseert extra festivaldag, op 14 augustus

De headliners van de eerste "HEAR HEAR!" zijn Editors, Pixies, Balthazar en Liam Gallagher. De rest van de affiche en de precieze line-up van de verschillende podia wordt later bekendgemaakt. Editors, Pixies en Liam Gallagher staan allemaal op het hoofdpodium in Kiewit, dat voor de gelegenheid de naam "WAH WAH" meekrijgt.

In de grootste festivaltent "GIMME GIMME" staat onder meer Balthazar. De avond wordt afgesloten met een liveshow van Vitalic. De "YEAH YEAH"-tent is er voor gitaarartiesten, met onder meer Strand of Oaks en Thurston Moore. Op het "KNOCK KNOCK"-podium is onder meer Meskerem Mees te vinden.

De organisatie omschrijft de affiche als een mix van "herkenbare artiesten, en een nieuwe lichting." "HEAR HEAR!" zal starten om 11 uur, en de headliner sluit af om 1 uur. Omdat "HEAR HEAR!" een eendagsfestival wordt, is er geen festivalcamping voorzien, meldt de organisatie.