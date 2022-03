Rockers van Red Hot Chili Peppers vieren nieuw album met ster op "Walk of Fame" 

Met Frusciante liep het dus goed fout. De gitarist werd in 1993 ook in verband gebracht met de dood van de betreurde acteur River Phoenix. Mogelijk zou hij Phoenix (ongewild) zijn laatste dodelijke drugscocktail hebben toegestopt in de legendarische nachtclub, The Viper Room te Hollywood. Frusciante belandde in een nog dieper dal en flirtte ook zelf met de dood.

Na de impasse nam de band Frusciante snel weer onder de vleugels en maakten ze samen drie onversneden hitalbums; "Californication" (1999), "By The Way" (2002) en ook het met Grammy's overladen "Stadium Arcadium (2006)".