Amerikaanse wielerfoto maakt slagerij uit Kluisbergen wereldberoemd: "We vliegen naar buiten als ze hier passeren" 

Alle slagers van de winkel zijn wielerliefhebbers. "Bij de voorjaarsklassiekers staat de televisie altijd aan in het atelier. Als we zien dat de wielrenners de Kwaremont oprijden, hebben we nog tijd om naar buiten te lopen." Het wielrennersbloed kruipt waar het niet gaan kan, want de man zijn vader blijkt trouwens deels verantwoordelijk te zijn voor de kasseien op de Patersberg. "Wij woonden daar vroeger vlakbij. De burgemeester is een goede vriend van mijn vader. Er waren plannen om iets te doen met de Patersberg en mijn vader stelde voor om er kasseien te leggen."