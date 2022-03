Stad Brussel gaat strenger optreden tegen bedelen met kinderen: boetes tot 350 euro

De stad Brussel wil de problematiek op verschillende manier aanpakken. De politieagenten die in contact komen met bedelaars met kinderen van jonger dan 16 jaar moeten in de eerste plaats hen op het bedelverbod en de schoolplicht van kinderen van 5 tot 18 jaar wijzen.

Daarnaast wordt straathoekwerk en het preventieve werk versterkt om het doelpubliek te sensibiliseren en hen een luisterend oor en psychosociale begeleiding te bieden. De stad garandeert daarnaast dat alle kinderen van 0 tot 3 jaar waarvan de ouders bedelen, een plaats krijgen in één van haar opvanglocaties én het garandeert aan kinderen van 3 tot 18 jaar waarvan de ouders bedelen, dat zij zich kunnen inschrijven in één van haar scholen. In beide gevallen neemt de stad Brussel de kosten voor haar rekening.

Indien het preventieve werk niet volstaat kan er overgegaan worden tot het geven van een sanctie. Alle bedelaars met kinderen onder 16 jaar kunnen worden gestraft met een administratieve boete van maximaal 350 euro per persoon.