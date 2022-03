Twee werken Van Gogh geveild voor 350.000 euro in Sint-Martens-Latem

De aquarellen kwamen in ons land terecht via een Nederlandse verzamelaar. “Toen Van Gogh overleed zou hij de aquarellen nagelaten hebben aan zijn moeder. Ze kwamen later, bij haar dood, in de handen van haar huisbaas. Via de neef van die man zijn ze bij een Nederlander terecht gekomen en zo later in ons land”, vertelt veilingmeester Johan Kiggen. Hij leidde zondagavond alles in goede banen. "Van alle werken die hier vanavond verkocht worden, is zo'n 80 procent afkomstig uit Oost-Vlaamse collecties."