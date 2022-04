Regenboogtrap leidt medewerkers UZ Gent voortaan naar fietsenstalling 

De medewerkers van het UZ Gent lopen vanaf nu langs een regenboogtrap naar de fietsenstalling van het ziekenhuis. "Voor ons ziekenhuis is LGBTQIA+ een heel belangrijk thema", legt woordvoerder Karlien Wouters uit. Het genderteam is actief in het Gentse UZ, het houdt zich bezig met een uitgebreide expertise in de zorg voor transgender personen. Het speelt een cruciale factor, samen met het Transgender Infopunt, ook hun bureaus zijn daar gevestigd.