Voetbalclub FC Machelen is definitief uit lopende competitie gezet

"Het reglement zegt dat een club die 3 opeenvolgende keren of 5 keer in één seizoen forfait geeft, geschrapt wordt uit de competitie", zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. Concreet wordt FC Machelen dus uit het klassement van vierde provinciale D gehaald. Clubs die in een wedstrijd tegen FC Machelen punten wonnen, verliezen die punten ook. "Als zij voldoen aan alle voorwaarden, kunnen ze zich opnieuw inschrijven voor het volgende seizoen", gaat De Klerck verder. "Maar door het algemeen forfait dit seizoen, starten ze volgend seizoen dan wel met een handicap van 9 punten."