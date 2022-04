Voetbalclub OLSA Brakel breidt uit om jeugd aan het voetballen te krijgen

De overname van de infrastructuur past in een groter plan om elke Brakelaar te kunnen laten voetballen. OLSA nam daarom al begin dit jaar het stamnummer al over van Burst. Daardoor kunnen ook spelertjes al in tweede provinciale terecht als ze niet meekunnen in tweede nationale, waar OLSA nu speelt. “We zagen te veel eigen talent verdwijnen en dat hebben we zo aangepakt”, zegt Vermeulen.