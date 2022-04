Voormalig buschauffeur legt indrukwekkend traject af van Sledderlo tot Rio de Janeiro

“Mijn groeiproces heeft me letterlijk veel zweet en tranen gekost. Tranen op de trein, op straat, alleen op mijn studentenkot, maar ik heb geen dag spijt gehad. Het was het allemaal waard”, vertelt een fiere Gökhan Kizilbuga. “Waar een wil is, is een weg. Ik haalde mijn inspiratie bij Gökhan Girginol, acteur/theatermaker, goede vriend en mentor. Hij komt ook uit de mijnwerkerswijken en is een rolmodel voor velen. Hij heeft me geholpen met de inschrijving voor de toelatingsproeven en heeft mij doorheen het hele traject begeleid en ondersteund”.