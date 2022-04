Vrouw met voorlopig rijbewijs zit stomdronken achter stuur

De vrouw werd het voorbije weekend betrapt bij alcoholcontroles van de lokale politie Mechelen-Willebroek. Ze had maar liefst 2,3 promille alcohol in haar bloed, wat wil zeggen dat ze waarschijnlijk zo'n zeven à acht glazen gedronken had.

Ze overtrad bovendien nog een aantal andere regels. Ze had haar voorlopig rijbewijs niet op zak, er hing geen L aan de achterruit, en ze reed tijdens het weekend terwijl dat met een voorlopig rijbewijs niet mag. Haar voorlopig rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.



De vrouw was niet de enige die betrapt werd met te veel alcohol op achter het stuur. In totaal testten 27 bestuurders positief: 24 omdat ze te veel alcohol in het bloed hadden, 3 omdat ze drugs genomen hadden.