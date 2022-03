Wat drijft een pyromaan? "Opbouw van spanning en ontlading geven een kick"

In Hoboken heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw van 38 betrapt toen ze een bestelwagen in brand stak. Verder onderzoek moet uitwijzen of ze ook verantwoordelijk is voor de andere autobranden in de buurt. De politie sprak de voorbije weken alvast verschillende keren haar vermoeden uit dat er een pyromaan aan het werk was.