Btw op gas daalt, minimumloon stijgt en vliegtaks treedt in werking: dit verandert op 1 april

Het minimumloon bedraagt vanaf april 1.806,16 euro bruto per maand. Dat is het gevolg van het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers binnen de Groep van 10 vorig jaar in juni afklopten. Oorspronkelijk was aangekondigd dat het minimumloon zou stijgen naar 1.702 euro per maand, maar sindsdien werd het al enkele keren geïndexeerd.

In april 2024 en 2026 komt er telkens nog eens 35 euro bruto bij, in april 2028 is een vierde verhoging mogelijk.