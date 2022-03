Werden de Russische magnaat Abramovitsj en Oekraïense onderhandelaars vergiftigd met chemische wapens?

Roman Abramovitsj is wellicht de meest bekende van de rijke Russische oligarchen die opgang hebben gemaakt in de jaren 90. Net als de anderen zou hij bij de privatisering van staatsbedrijven uit het communistische tijdperk voor een appel en een ei aandelen hebben gekocht. In zijn geval ging het dan onder meer om de oliegroep Sibneft en nadien ook aluminiumproducent Rusal en staalgroep Evraz.

Abramovitsj verkocht nadien Sibneft en veel andere Russische belangen en belegde zijn geld in veiligere landen zoals Groot-Brittannië. Hij is een belangrijk grondbezitter in Londen en is sinds 2003 eigenaar van de voetbalclub Chelsea. Omdat hij van Joodse afkomst is, stelde hij zijn toekomst buiten Rusland ook veilig dankzij paspoorten van Israël en sinds kort ook Portugal, een land van de Europese Unie. Omdat hij bedreigd wordt door sancties van de EU en het VK wil Abramovitsj nu Chelsea verkopen.