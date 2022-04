Wie stuurt een kaartje naar Petra in Aarschot?

Petra werd in 1967 geboren met een mentale aandoening waardoor ze blijft denken en leven als een kind. Volgens artsen zou ze niet zo lang leven. Toch is Petra nu al 55.

Wat Petra erg blij maakt, is een postkaart krijgen. Tot drie keer per dag loopt ze naar de brievenbus. ''Het grootste wondermiddel voor haar geluk zijn postkaarten of kaartjes in het algemeen", vertelt mama Lucienne in Het Laatste Nieuws. ''De brievenbus openen en kijken wat de postbode heeft gebracht, is voor haar het topmoment van de dag. Ze gaat soms wel drie keer per dag kijken of er iets is toegekomen. En dan begint ze soms plots te zingen...Is dat niet schitterend?""

Haar ouders doen nu een oproep om een verjaardagkaartje te sturen naar hun dochter tegen 8 april, dan is ze jarig. Schrijven kan naar Petra Alaerts, Dynastielaan 3, 3200 Aarschot.